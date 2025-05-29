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Банк России планирует отменить 3-летнюю периодичность проверок поднадзорных игроков

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Банк России планирует отменить трехлетнюю периодичность проверок поднадзорных организаций, говорится в сообщении регулятора.

Сейчас обязательность проведения плановых проверок раз в три года действует в отношении кредитных организаций, негосударственных пенсионных фондов, крупных страховщиков и профессиональных участников рынка ценных бумаг, операторов платежных систем, бюро кредитных историй, организаторов торговли и других организаций.

Проект изменений в инструкцию о порядке проверок опубликован на сайте Банка России.

"Проверки участников финансового рынка будут проводиться исходя из надзорной потребности и оценки информации об их деятельности. Таким образом, Банк России полностью перейдет к риск-ориентированной модели планирования проверок", - отметил ЦБ.

Предполагается, что эти изменения позволят снизить административную нагрузку на участников рынка.

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