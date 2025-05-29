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Минстрой сообщил о снижении аварийности в сфере ЖКХ на 15%

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Аварийность в сфере жилищно-коммунального хозяйства в России снизилась на 15%, сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в четверг.

"Благодаря совместной работе с Государственной думой, Минэнерго, МЧС, Ростехнадзором и органами Госжилнадзора с 1 марта введена административная ответственность за неустранение выявленных нарушений в ходе подготовки к зиме. В каждом регионе реализованы планы реагирования и обеспечено проведение противоаварийных тренировок. Благодаря этому в сфере ЖКХ удалось добиться снижения аварийности на 15% в целом, а на объектах теплоснабжения снижение составило 8%. Устранение аварийных ситуаций отрабатывали 24 438 аварийных бригад общей численностью 114 тыс. человек и 45 тыс. единиц специальной техники", - сказал Файзуллин на заседании правительства.

Глава Минстроя отметил, что на сегодняшний день отопительный период полностью завершен в 73 регионах страны, частично - в девяти субъектах и продолжается в семи. Для обеспечения теплом потребителей подготовлен весь многоквартирный жилой фонд, 158 тыс. социально-культурных объектов, 72,5 тыс. котельных и 846 тыс. км сетей.

По словам Файзуллина, в рамках подготовки к зиме в текущем отопительном периоде паспорта и акты готовности получили 3113 муниципальных образований из 3405. Регионы направили на подготовку 352 млрд рублей из своих средств и получили более 10 млрд рублей федерального финансирования.

"Сегодня уже начата подготовка к новому отопительному периоду, сформированы планы подготовки каждого муниципального образования. Также в этом году мы планируем совместно проведение тренировок каждого региона по устранению аварий. И в целом вопросы завершения текущего и подготовки к следующему зимнему периоду находятся на контроле в рамках совместного штаба по осенне-зимнему периоду", - заключил министр.

Минстрой Ирек Файзуллин
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