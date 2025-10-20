В Кисловодске создадут оперативный штаб из-за проблем с теплоснабжением

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В Кисловодске десятки многоквартирных домов остаются без отопления из-за аварий, в городе сформируют оперативный штаб для решения проблемы, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"Поручил краевому министру ЖКХ сформировать оперативный штаб для содействия администрации Кисловодска в восстановлении отопления ряда многоквартирных домов. С просьбой о такой поддержке ко мне обратился глава города Евгений Моисеев", - написал Владимиров в Telegram.

Без отопления остаются дома на семи улицах города. В Кисловодск направили дополнительные бригады, чтобы быстрее устранить аварии.