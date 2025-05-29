Путин заявил, что мечтой Синдзо Абэ было заключение мирного договора с РФ

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Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Россия и Япония при премьер-министре Синдзо Абэ серьезно продвинулись на пути заключения мирного договора, но сейчас ситуация другая, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с вдовой экс-премьера.

"Я знаю, что его мечтой - и он искренне к этому стремился - было заключение мирного договора между нашими странами. И мы серьезно продвинулись по этому пути. Сейчас ситуация другая", - сказал Путин на встрече в Кремле с вдовой трагически погибшего премьер-министра Японии Акиэ Абэ.

Президент РФ отметил огромную роль, которую Абэ играл в развитии российско-японских отношений и заверил, что в России всегда будут хранить добрую память об этом политическом деятеле Японии.

"Ваш муж очень многое сделал для развития российско-японских отношений. У нас сложились добрые личные отношения. Помню и свои поездки по его приглашению в Японию", - сказал Путин.

"Я видел, что он искренне стремился к полному восстановлению российско-японского сотрудничества и многое для этого делал. Он продолжал в известной степени традицию своей семьи, потому что его отец придерживался такой же позиции, будучи министром иностранных дел. Мы ему очень благодарны за его позицию и всегда с уважением относились к его работе на этом направлении, помним о его вкладе в развитие российско-японского сотрудничества, - добавил президент.

Напомнив, что жизнь Синдзо Абэ трагически оборвалась в результате теракта, Путин подчеркнул, что "память о нем и о его работе хранится в России".

Президент РФ вспомнил свою поездку на малую родину Синдзо Абэ в префектуру Ямагути, где тогдашний премьер Японии оказал ему "очень теплый семейный прием".

"Уверен, что гибель вашего супруга потрясла всех, кто его знал. Он был государственный деятель, где нужно - последовательный и жесткий человек, и в то же время очень дружелюбный и мягкий, где это было возможно", - отметил Путин.

Президент напомнил, что именно по инициативе Абэ был создан план взаимодействия Японии и России по различным направлениям.

Путин заявил, что Акиэ Абэ "всегда желанный гость в нашей стране".

Супруга бывшего японского премьера поблагодарила Путина за то, что он нашел время в своем напряжённом графике для встречи с ней и особо отметила искреннее стремление Синдзо Абэ развивать отношения с Россией.

"Как вы правильно сказали, я неоднократно сопровождала своего супруга в поездках по России. И когда приехала сейчас, у меня возникли очень сильные ностальгические чувства", - сказал Акиэ Абэ со слезами на глазах.

Она обратила внимание на то, что отец ее супруга Синтаро Абэ в качестве министра иностранных дел Японии содействовал развитию отношений с Москвой, эту традицию стремился продолжить и Синдзо Абэ, который встречался с Путиным 27 раз.

"И уже само это свидетельствует о том, какой вклад он пытался внести в двусторонние отношения. Могу отметить тот аспект, что вы посетили префектуру Ямагути, его родину - далеко не каждый и никто другой из высших руководителей зарубежных государств не был там. То, что он вас принимал там, свидетельствует о его особо искреннем отношении к вашей стране", - сказала она, отметив, что жители этой префектуры до сих пор с теплотой вспоминают этот визит.

Акиэ Абэ поблагодарила Путина за то, что он так активно развивал диалог с ее супругом и стремился к развитию отношений между двумя странами.

"Могу сказать, что мой супруг даже после начала такой сложной ситуации, связанной с Украиной, стремился встретиться с вами и питал такую надежду. Но, к сожалению, обстоятельства сложились так, что он не смог больше с вами встретиться: его жизнь оборвалась. Он всегда в качестве завещания говорил о том, что нужно продолжать этот процесс, который он стремился расширять", - сказала вдова Абэ.

Заметив, что не является политиком, и не хотела бы на встрече затрагивать какие-то политические вопросы, она подчеркнула: "Могу сказать только одно, что Россия для Японии - очень важный сосед. И для меня было бы счастьем, если бы между нашими странами даже в этот сложный период развивались бы культурные обмены и человеческие контакты".

По окончании встречи президент РФ предоставил Акиэ Абэ свой "Аурус", чтобы его гостья переехала из Кремля в Большой театр. Кадры поездки Акиэ Абэ в президентском лимузине опубликовал в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.



