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Путин встретился с вдовой погибшего экс-премьера Японии Синдзо Абэ

Путин встретился с вдовой погибшего экс-премьера Японии Синдзо Абэ
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин принял в Кремле находящуюся в Москве Акиэ Абэ - вдову бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Владимир Путин принял в Кремле находящуюся в Москве Акиэ Абэ - вдову бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который погиб в результате покушения", - сказал Песков.

Абэ скончался в больнице 8 июля 2022 года после того, как на него было совершено нападение в городе Нара. Бывший премьер был ранен во время выступления на предвыборном митинге.

Владимир Путин Дмитрий Песков Синдзо Абэ Япония
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