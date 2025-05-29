Путин встретился с вдовой погибшего экс-премьера Японии Синдзо Абэ

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин принял в Кремле находящуюся в Москве Акиэ Абэ - вдову бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Владимир Путин принял в Кремле находящуюся в Москве Акиэ Абэ - вдову бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который погиб в результате покушения", - сказал Песков.

Абэ скончался в больнице 8 июля 2022 года после того, как на него было совершено нападение в городе Нара. Бывший премьер был ранен во время выступления на предвыборном митинге.