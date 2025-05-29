Кабмин внес в Думу обновленное соглашение с Казахстаном о беспошлинной торговле нефтью

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ направило в Госдуму на ратификацию протокол к соглашению с Казахстаном о порядке торговли нефтью и нефтепродуктами, предусматривающий упрощение ряда процедур.

Документ № 930588-8 размещен в электронной базе данных парламента.

Протокол был подписан в Астане 27 ноября 2024 г.

Согласно новой редакции соглашения, страны сохраняют договоренность о взаимной торговле нефтью и нефтепродуктами без применения вывозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющие эквивалентное действие). При этом ведется учет поставок: как и прежде, нефть и нефтепродукты, классифицируемые в группе 27 ТН ВЭД ЕАЭС и вывозимые из России в Казахстан, подлежат таможенному декларированию, как если бы они вывозились за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Трубопроводный вывоз не подлежал такому декларированию в 2022-2024 гг. В новой редакции соглашения исключение декларирования для трубопроводов стало бессрочным.

Протокол также исключает из соглашения норму о передаче споров, не урегулированных в ходе консультаций, в Суд Евразийского экономического сообщества. Теперь единственным способом разрешения разногласий остаются консультации и переговоры между сторонами.

Соглашение получает обновленный срок действия. Ранее соглашение действовало до 1 января 2019 г., с автоматическим продлением на 5 лет при отсутствии уведомления. Срок действия продлен до 1 января 2028 г., соглашение может продлеваться каждые 5 лет, пока одна из сторон не заявит об отказе не менее чем за 6 месяцев до окончания текущего пятилетнего периода.

При подписании протокола в Астане уточнялось, что он начинает временно применяться через 10 дней после его подписания, до завершения всех юридических процедур в обеих странах. При этом в этот переходный период льготный режим временно не охватывает вывозные налоги и сборы.

Протокол официально вступит в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур.