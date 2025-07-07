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РФ ратифицировала обновленное соглашение с Казахстаном о беспошлинной торговле нефтью

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Российская Федерация ратифицировала протокол о возобновлении действия соглашения с Казахстаном о порядке торговли нефтью и нефтепродуктами в обновленной редакции, предусматривающей упрощение ряда процедур.

Соответствующий закон был подписан главой российского государства Владимиром Путиным 7 июля, сообщается на сайте правовых актов.

Протокол был подписан в Астане 27 ноября 2024 г. Согласно новой редакции соглашения, страны сохраняют договоренность о взаимной торговле нефтью и нефтепродуктами без применения вывозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие). Учет поставок ведется следующим образом: нефть и нефтепродукты, классифицируемые в группе 27 ТН ВЭД ЕАЭС и вывозимые из России в Казахстан, подлежат таможенному декларированию, как если бы они вывозились за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Трубопроводный вывоз не подлежал такому декларированию в 2022-2024 гг. В новой редакции соглашения исключение декларирования для трубопроводов стало бессрочным.

Протокол также исключает из соглашения норму о передаче споров, не урегулированных в ходе консультаций, в Суд Евразийского экономического сообщества. Теперь единственным способом разрешения разногласий остаются консультации и переговоры между сторонами.

Меняется и срок действия соглашения. Ранее оно действовало до 1 января 2019 г. с автоматическим продлением на пять лет при отсутствии уведомления. Теперь срок действия продлен до 1 января 2028 г., соглашение может продлеваться каждые пять лет, пока одна из сторон не заявит об отказе не менее чем за шесть месяцев до окончания текущего пятилетнего периода.

При подписании протокола в Астане уточнялось, что он начинает временно применяться через 10 дней после его подписания, до завершения всех юридических процедур в обеих странах. При этом в этот переходный период льготный режим временно не охватывает вывозные налоги и сборы.

Казахстан
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