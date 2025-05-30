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Иностранцев с 30 июня обяжут заполнять электронное заявление о планах въезда в РФ за 3 суток до даты въезда

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В России с 30 июня в рамках второго этапа эксперимента вводится требование о заполнении иностранными гражданами электронного заявления о планируемом посещении страны, которое необходимо оформить не позднее трех суток до даты въезда. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Через месяц, 30 июня, стартует второй этап эксперимента по апробации правил и условий въезда в Россию и выезда из нее иностранных граждан и лиц без гражданства. С указанной даты для въезда в Россию в безвизовом порядке иностранным гражданам, в том числе законным представителям недееспособных или несовершеннолетних, будет необходимо не позднее чем за 72 часа до планируемой поездки заполнить электронное заявление о планируемом въезде в Россию", - написала Волк в пятницу в своем телеграм-канале.

По данным представителя министерства, в случае наличия документально подтвержденных обстоятельств, требующих срочного въезда в Россию (необходимость экстренного лечения, тяжелая болезнь, смерть близкого родственника), указанное заявление можно заполнить не позднее чем за 4 часа.

"Заполнить электронное заявление можно с использованием мобильного приложения RuID. Оно является аналогом портала Госуслуг, но предназначено для использования только иностранными гражданами, где у них будет создаваться свой цифровой профиль", - пояснила Волк.

Цифровой профиль иностранца, по данным МВД, поможет в совершенствовании контроля за миграционными потоками и облегчит приезжим из-за рубежа процедуру получения государственных услуг, в том числе по линии миграции, а также позволит заранее получить информацию о наличии возможных запретов на въезд в Россию.

В мобильном приложении в электронном виде будут отображаться сведения о пересечении государственной границы РФ, добавила Волк.

МВД РФ
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