"Росатом" в 2024 году заключил семь новых сделок на экспорт урана

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - "Росатом" в 2024 году заключил семь новых сделок на поставку урановой продукции, включая дополнения к действующим контрактам, с шестью заказчиками из пяти стран, говорится в отчете "Атомэнергопрома" за 2024 год.

Все обязательства по действующим контрактам в 2024 году исполнены в полном объеме - урановая продукция поставлена 26 заказчикам из 13 стран, отмечает компания.

Производство урана компаниями "Росатома" в 2024 году выросло на 1%, до 2738 т. Минерально-сырьевая база российских активов составила 497,2 тысячи т.

В 2025 году компания продолжит работу по развитию новых месторождений урана. В Бурятии планируется получить лицензию на право пользования участком недр месторождения Тетрахское, начать добычу на месторождении Намаруское, говорится в отчете.

Мировые реакторные потребности в уране в 2024 году составили 68,7 тысячи т. Мировой спрос с учетом формирования запасов коммерческого и стратегического характера, не предназначенных для текущего потребления, оценивается в 73,8 тысячи т, сообщает "Атомэнергопром".

В компании отметили, что в 2024 году ситуация на спотовом рынке урана характеризовалась высокой волатильностью цен в связи с переменчивой активностью игроков на рынке. Но фундаментальные факторы развития рынка урана остаются благоприятными.

В средней и долгосрочной перспективах ожидается рост рыночных цен на уран, связанный с дополнительным инвестиционным спросом и сокращением ликвидной части вторичных источников. На долгосрочном горизонте прогнозируется ускорение роста цен в связи с повышением спроса на уран по мере ввода новых АЭС в Китае, Индии и других странах, говорится в отчете.

К 2030 году мировые реакторные потребности в уране вырастут до 83,8 тысячи т, а к 2040 году - до 129,9 тысячи т, приводит "Атомэнергопром" данные Всемирной ядерной ассоциации.