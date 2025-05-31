Под контроль российских войск перешло село Водолаги в Сумской области

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Российские военные установили контроль над селом Водолаги в Сумской области, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий освободили населенный пункт Водолаги Сумской области", - говорится в сообщении министерства.

По данным ведомства, в течение суток группировка "Север" нанесла поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад и егерской бригады ВСУ в районах населенных пунктов Малая Корчаковка, Варачино, Новая Сечь, Юнаковка Сумской области и Белый Колодезь Харьковской области.

"Потери ВСУ составили свыше 225 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены три склада боеприпасов", - сказали в министерстве.

Минобороны РФ также сообщило, что ударом ОТРК "Искандер" в Сумской области уничтожены две пусковые установки HIMARS ВСУ.

"Ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" в Сумской области уничтожены две пусковые установки HIMARS производства США и боеприпасы к ним", - говорится в его сообщении.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего, цехам по производству ударных беспилотных летательных аппаратов, местам их хранения, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в 147 районах", - сообщили в Минобороны.