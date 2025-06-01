Пострадавших при атаке дронов в Иркутской области нет

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Гражданское население не пострадало при атаке дронов в воскресенье на воинскую часть в поселке Средний Усольского района Иркутской области, сообщил "Интерфаксу" мэр района Виталий Матюха.

Ранее губернатор региона Игорь Кобзев сообщил, что атака дронов на воинскую часть в иркутском поселке Средний была первой в Сибири. Один сброс был на старое здание в Новомальтинске, точное число БПЛА пока не известно.

По его словам, источник, откуда были выпущены дроны - это фура, был блокирован. Угрозы жизни и здоровью мирных жителей нет.

На место стянуты оперативные и силовые службы: сотрудники ФСБ, МЧС, бойцы Росгвардии. Проведено заседание оперативного штаба, к месту ЧП выехал губернатор.