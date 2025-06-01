Ведется опрос водителя фуры после атаки дронов в Иркутской области

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники силовых ведомств работают с водителем фуры после атаки дронов в поселке Средний Усольского района Иркутской области, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах в воскресенье.

"Интерфакс" пока не располагает информацией по этому поводу из официальных источников.

Ранее губернатор Игорь Кобзев сообщил об атаке дронов на воинскую часть в поселке Средний, она была первой в Сибири. Один сброс был на старое здание в Новомальтинске, точное число БПЛА пока не известно.

По его словам, источник, откуда были выпущены дроны, - это фура, был блокирован. Угрозы жизни и здоровью мирных жителей нет.

По данным мэра Усольского района Виталия Матюхи, гражданское население и объекты не пострадали.

Движение автотранспорта на участке федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в районе поселка Средний закрыто для всех видов автотранспорта в связи с беспилотной опасностью, машины едут через поселок Новомальтинск по параллельной региональной дороге.