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В результате атаки БПЛА в Мурманской области никто не пострадал

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В результате атаки беспилотников в Мурманской области никто не пострадал, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

"В Мурманской области усилены меры безопасности, прошу отнестись к этому с пониманием", - написал Чибис в своем телеграм-канале.

Он назвал фейком сообщения о взрывах в Североморске - ситуация в городе стабильна, угроз не зафиксировано.

Ранее в воскресенье Чибис сообщил об атаке беспилотников на территорию Мурманской области.

Андрей Чибис Мурманская область
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