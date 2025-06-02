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Мишустин 4-5 июня в Душанбе примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин 4-5 июня в Душанбе примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ, сообщает пресс-служба правительства РФ.

"Главы правительств обсудят актуальные вопросы развития сотрудничества в рамках СНГ в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, "предполагается утвердить Концепцию развития сотрудничества государств-участников СНГ в области легкой промышленности, Концепцию гармонизации национальных систем организации воздушного движения государств-участников СНГ, Концепцию сотрудничества государств-участников СНГ в области охраны здоровья населения, а также подписать Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в развитии отраслей тяжелого машиностроения".

"Планируется также принять Положение о Форуме волонтеров СНГ, предполагающее создание правовой основы для развития добровольческого движения", - добавили в пресс-службе.

Как сообщили в аппарате правительства РФ, повестка дня включает принятие ряда документов в промышленной сфере. На рассмотрение выносятся документы культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках СНГ.

"Укреплению взаимодействия в сфере добровольческо-волонтерского движения будет способствовать принятие Положения о Форуме волонтеров Содружества. Первый Форум предполагается провести в Казахстане", - отмечается в сообщении аппарата правительства.

Предполагается обновление Концепции сотрудничества государств-участников СНГ в области охраны здоровья населения. Оно предусматривает включение в документ новых мероприятий, направленных на сохранение и укрепление общественного здоровья, формирование здорового образа жизни населения.

"Особое внимание будет уделено обеспечению оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, сближению подходов к организации национальных систем здравоохранения, необходимости распространения информации о возможностях получения медицинской помощи", - говорится в сообщении.

В рамках межгосударственной программы "Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств" главы правительств рассмотрят вопрос о реализации в 2025 году дополнительного объема работ на хвостохранилищах "Туюк-Суу" и "Дальнее" в Киргизии с целью ликвидации вновь выявленных локальных очагов радиоактивного грунта.

Согласно сообщению аппарата правительства РФ, на рассмотрение глав правительств выносится Положение о принципах формирования организационно-технической структуры, построения и функционирования Совместной (объединенной) системы связи вооруженных сил государств-участников СНГ. Документ позволит обеспечить требуемый уровень взаимодействия вооруженных сил в области военной связи.

Кроме того, на заседании планируется утвердить основные направления и мероприятия развития объединенной системы контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки министерств обороны государств-участников СНГ на период до 2030 года, говорится в сообщении аппарата правительства.

Душанбе Михаил Мишустин СНГ
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