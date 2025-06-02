Военные следователи изъяли обломки дронов ВСУ, атаковавших Курск

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Военные следователи изъяли для проведения экспертизы обломки украинских БПЛА, сбитых в небе над Курском, сообщили в правительстве региона.

"Военные следователи изъяли обломки украинских БПЛА, сбитых в Курске, для экспертизы, а также зафиксировали повреждения жилых домов", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале правительства Курской области.

Ранее врио губернатора области Александр Хинштейн сообщил об отражении силами ПВО атаки украинских дронов.