В небе над Курском сбиты БПЛА, обломки попали в многоквартирный дом

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о повреждениях инфраструктуры Курска в результате ликвидации БПЛА.

"Над Курском сработала система ПВО, сбиты вражеские БПЛА. В результате падения обломков произошло возгорание в частных домах и гараже. Есть попадания в МКД, а также повреждение остекления", - написал глава региона в своем телеграм-канале в понедельник.

По предварительным данным, никто не пострадал. На месте происшествий работают оперативные службы. Возгорание в частных домах и гараже ликвидируется.