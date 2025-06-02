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Арестованы гендиректор центра "Ветеран-Русь" и бывший руководитель "Инвалидов войны"

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники МВД задержали подозреваемых в мошенничестве на один миллиард рублей в отношении общероссийской общественной организации "ИВА - Инвалиды войны", сообщила представитель МВД Ирина Волк. Они арестованы.

Это бывший руководитель Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы - "Инвалиды войны" Андрей Чепурной и гендиректор автономной некоммерческой организации "Центр медицинской и социальной реабилитации ветеранов войн "Ветеран-Русь" Валерий Белялов.

По версии следствия, в марте 2017 года фигуранты незаконно приобрели право собственности на 48 объектов недвижимости - комплекс зданий, составляющих Центр медицинской реабилитации воинов-интернационалистов "Русь", который был безвозмездно передан некоммерческой организации. Решение о заключении соответствующего договора было одобрено в нарушение Устава нелегитимным собранием членов Центрального правления ООО "ИВА - Инвалиды войны", считает следствие.

"В результате общественной организации причинен материальный ущерб на сумму более 1 млрд рублей", - сообщила Волк.

В мае 2023 года решением Рузского районного суда Московской области договор о передаче комплекса был признан незаконным. Однако до сих пор недвижимость находится в собственности некоммерческой организации.

Чтобы не допустить продолжения противоправных действий и восстановить нарушенные права инвалидов войны и участников Специальной военной операции, сотрудники Следственного департамента МВД планируют попросить Мещанский суд арестовать имущество санатория "Русь".

Полицейские устанавливают соучастников противоправной деятельности. Ход расследования контролируют руководство МВД и Генеральная прокуратура.

В августе 2019 года Волоколамский суд признал Андрея Чепурного виновным в растрате денежных средств ООО "ИВА - Инвалиды войны" и назначил ему два года условно.

Афганистан МВД Мещанский суд Ветеран-Русь Андрей Чепурной Валерий Белялов СВО
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