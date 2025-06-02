Промышленный майнинг в РФ может утилизировать до 10 млрд куб. м попутного газа в перспективе 2-3 лет

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Российский промышленный майнинг в перспективе 2-3 лет способен утилизировать до 10 млрд куб. м попутного нефтяного газа (ПНГ) ежегодно. Такое мнение высказал "Интерфаксу" Александр Волков, заместитель генерального директора по финансам и инвестициям ООО "УК "Битривер" (BitRiver - крупнейший оператор майнинговых дата-центров и импортер оборудования для майнинга в России).

Собеседник агентства подчеркнул, что участие в проектах центров обработки данных на ПНГ выгодно для нефтедобывающих компаний, которые стремятся максимально полно монетизировать все свои ресурсы, постоянно повышать эффективность и общую доходность бизнеса.

"Компания BitRiver уже более четырех лет осуществляет такие проекты с крупнейшими нефтегазовыми компаниями. Здесь достаточно много нюансов, с которыми нужно уметь работать: начиная от объемов попутного нефтяного газа, его состава и организации электрогенерации на месторождении. Компании нефтегазового сектора крайне заинтересованы в таких проектах, так как у них есть проблема утилизации ПНГ - нужно минимизировать и в ближайшей перспективе полностью отказаться от сжигания ПНГ в факелах. Такая практика соответствует государственной экологической политике, а дата-центры для майнинга - единственное производство, которое может быть оперативно развернуто в изолированных условиях, в том числе в районах Крайнего Севера. В перспективе 2-3 лет российский промышленный майнинг способен утилизировать в год до 10 млрд кубометров ПНГ, то есть половину объёма, сжигаемого на факелах ежегодно", - отметил Волков.

Он не стал рассказывать о конкретных готовящихся проектах с компаниями нефтегазового сектора, отметив, что новые проекты будут анонсированы после их запуска. "Однако уже реализуемые проекты на попутном нефтяном газе в портфеле BitRiver составляют более 6% от всей энергомощности ЦОДов компании и занимают не менее 50% всего рынка майнинга на попутном нефтяном газе в России. С января 2023 года по декабрь 2024 года проекты BitRiver помогли переработать более 150 млн кубометров попутного нефтяного газа в полезную электроэнергию для майнинга в Ямало-Ненецком автономном округе и в Оренбургской области", - рассказал топ-менеджер.

Ранее генеральный директор BitRiver Игорь Рунец заявлял "Интерфаксу", что после принятия законодательства, регулирующего майнинг в РФ, нефтегазовые компании проявляют больше готовности к реализации крупных энергопроектов в этой отрасли на базе попутного нефтяного и природного газа.

Как сообщалось, в августе 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о легализации майнинга (деятельности по добыче цифровых валют). Закон предполагает, что с 1 ноября 2024 года все компании и ИП, занимающиеся добычей криптовалюты в РФ, должны войти в специальный реестр ФНС. Физические лица могут заниматься майнингом без включения в реестр, если потребляемая при майнинге энергия не будет превышать лимит в 6 тыс. кВт/ч в месяц.

Также в ряде регионов с 1 января вступил в силу запрет на майнинг, ограничения введены до 2031 года в республиках Северо-Кавказского федерального округа, а также в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, запрет введен на части территории Иркутской области, а также Забайкальского края и Бурятии, но временно, в пики энергопотребления (отопительный период).

BitRiver, основанная в 2017 году, предоставляет решения по подключению и обслуживанию оборудования для производства цифровых активов в собственных дата-центрах. В портфеле BitRiver сейчас 21 действующий дата-центр на территории России, еще 10 ЦОДов находятся на стадии строительства.