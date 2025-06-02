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Проект закона о запрете овербукинга при авиаперевозках внесен в Госдуму

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В Госдуму депутатами и сенаторами от ЛДПР внесен проект закона о запрете на использование авиаперевозчиками овербукинга.

Проект закона (932162-8) размещен в понедельник в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ.

Согласно предлагаемым поправкам к статье 103 Воздушного кодекса РФ "при осуществлении воздушной перевозки пассажиров перевозчиком не допускается реализация билетов на воздушное судно в количестве, превышающем общее количество мест на воздушном судне".

"Причиной возникновения указанного механизма является стремление авиаперевозчиков добиться максимальной экономической выгоды - некоторые пассажиры не являются на рейс, а для достижения большей прибыли необходимо, чтобы в воздушном судне были заняты все свободные места", - говорится в пояснительной записке.

Однако данные действия авиаперевозчиков могут приводить к нарушению прав пассажиров. "Возникают ситуации, когда авиакомпания меняет тип воздушного судна на воздушное судно с меньшей вместительностью, и, соответственно, некоторые пассажиры рискуют не попасть на рейс. Все это ставит добросовестного авиапассажира в ситуацию, когда его планы могут быть не реализованы вследствие невозможности осуществить перелет на том рейсе, на котором возник овербукинг", - указывается в ней.

Госдума
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