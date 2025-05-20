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Минтранс РФ обсуждает введение овербукинга на частых рейсах

Минтранс РФ обсуждает введение овербукинга на частых рейсах
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Минтранс РФ обсуждает введение овербукинга на рейсах, выполняемых не реже двух раз в сутки, сообщил статс-секретарь - замминистра транспорта Дмитрий Зверев на XIII Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

"Минтранс России вместе с потребительскими сообществами сейчас обсуждает новые механизмы, в том числе введение овербукинга. Базовые принципы, которые мы для себя ставим в качестве приоритета, - это высокий уровень обслуживания пассажира, информирование на каждом этапе бронирования, обязательное предоставление компенсации. И самое главное - мы говорим о том, что сверхбронирование возможно только на рейсах, летающих не реже, чем дважды в сутки, возможно, цифра будет больше", - сказал Зверев.

При этом будут определены категории "защищенных пассажиров", в отношении которых овербукинг не будет допускаться, отметил он. Это в том числе пассажиры с детьми, многодетные, с ограниченными возможностями.

"Дискуссия продолжается. Нам нужно сейчас прорабатывать более детально внесение изменений в Воздушный кодекс. Но, тем не менее, как регулятор мы говорим, что данные фактически сложившиеся обстоятельства, подлежащие действительно законодательному регулированию, находятся на повестке дня", - сказал Зверев.

Овербукинг - намеренная продажа авиакомпанией большего числа билетов, чем количество мест в самолете. При пересадке "не вместившегося" пассажира на другой рейс авиакомпания выплачивает ему денежную компенсацию. В РФ данный механизм не узаконен, хотя широко распространен в мире. Некоторые российские авиакомпании при этом выступали за легализацию овербукинга, среди них "Аэрофлот". Гендиректор компании Сергей Александровский в сентябре 2023 года заявлял о работе с Минтрансом над соответствующими нормативными актами.

"Закон об овербукинге позволит всем авиакомпаниям выйти из "серой" зоны. Все понимают, что в том или ином виде овербукинг на рейсах бывает. Например, это происходит при вынужденной замене самолета, когда по техпричинам приходится использовать самолет меньшей вместимости. При этом права пассажиров остаются не защищены", - пояснял Александровский. Особую целесообразность овербукинга он видел для лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот").

Минтранс РФ
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