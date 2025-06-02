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РФ назвала начало полного вывода ВСУ с территории РФ как один из вариантов для режима прекращения огня

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Россия предложила Украине два варианта условий для прекращения огня; первый включает в себя начало полного вывода ВСУ с российских территорий, включая ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.

"Условия прекращения огня. Вариант 1. Начало полного вывода ВСУ и иных военизированных формирований Украины с территории РФ, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, и их отвода на согласованное Сторонами расстояние от границ РФ, в соответствии с утвержденным Положением", - говорится в российском меморандуме об украинском урегулировании, имеющемся в распоряжении "Интерфакса".

Второй вариант в документе назван "Пакетным предложением". Он, в частности, предполагает "запрет на передислокацию ВСУ и иных военизированных формирований Украины за исключением перемещений в целях отвода на согласованное Сторонами расстояние от границ РФ" и "прекращение мобилизации и начало демобилизации".

Кроме того, в "пакетное предложение" включены "прекращение зарубежных поставок продукции военного назначения и иностранной военной помощи Украине, включая оказание услуг спутниковой связи и предоставление разведданных" и "исключение военного присутствия третьих стран на территории Украины, прекращение участия иностранных специалистов в военных действиях на стороне Украины".

Другими условиями второго варианта указаны "гарантии отказа Украины от диверсионной и подрывной деятельности против РФ и ее граждан" и "создание двустороннего Центра мониторинга и контроля режима прекращения огня".

Россия также настаивает на "взаимной амнистии "политзаключенных" и освобождении удерживаемых гражданских лиц", "отмене военного положения на Украине" и "объявлении даты проведения выборов президента Украины и верховной рады, которые должны состояться не позднее 100 дней после отмены военного положения".

Кроме того, Киев должен подписать "соглашения о исполнении положений, содержащихся в разделе 1", включающем 12 "основных параметров окончательного урегулирования".

Ранее глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил журналистам, что Россия передала своим визави меморандум о прекращении огня и достижении полноценного мира. По его словам, меморандум состоит из двух частей и содержит конкретные шаги, необходимые для достижения долгосрочного мира.

"Мы передали наш меморандум турецкой стороне, который состоит из двух частей. Первая: как достичь настоящего долгосрочного мира. И вторая часть: какие сделать шаги, чтобы было возможно полноценное прекращение огня. Причем во второй части даже есть вариативность: поступить по этому пути или поступить по этому пути", - сказал он журналистам в понедельник по итогам переговоров в Стамбуле.

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