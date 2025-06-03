Что случилось этой ночью: вторник, 3 июня

Землетрясение в Эгейском море, обстрелы Запорожской и Херсонской областей, в Белом доме заявили, что Трамп открыт к встрече с Путиным и Зеленским

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Трамп открыт к идее встречи с Путиным и Зеленским в Турции. Об этом заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

- Херсонская область подверглась массовому налету БПЛА. Было обесточено 150 населённых пунктов.

- Запорожская область оказалась обесточена из-за обстрелов ВСУ. Объекты здравоохранения были переведены на резервные источники электроснабжения.

- Землетрясение произошло в Эгейском море. Эпицентр находился примерно на равном удалении от Родоса и турецкого побережья.