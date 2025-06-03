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Температура в Москве чуть повысится с четверга, но сильной жары не будет

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Небольшое повышение температуры до плюс 27 градусов начнется в Москве в четверг, но возвращения 30-градусной жары ждать не стоит, в начале следующей недели возможно небольшое понижение температуры, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Первые три дня недели будут умеренными и совершенно летними. Температура около нормы. И связано это с тем, что воздушные массы перемещаются с запада и северо-запада. (...) А начиная с четверга изменится циркуляция, начиная со второй половины дня воздух будет уже с юго-западной составляющей. И именно это приведет к тому, что температура повысится примерно на 3 градуса. И уже будут средние температуры дневные около плюс 25", - сказал Вильфанд.

Согласно прогнозу, во вторник в Москве будет облачно, температура в диапазоне плюс 22 - плюс 24 градуса, ночью - плюс 10 - плюс 12. В среду ночью плюс 11 - плюс 13, днем плюс 22 - плюс 24.

В четверг облачность сохранится, что связано с тем, что атмосферное давление продолжит быть около нормы, днем температура поднимется до плюс 25 - плюс 27.

В пятницу, субботу и воскресенье, как уточнил Вильфанд, "максимальная температура будет плюс 24 - плюс 27 градусов".

"Такая температура, конечно, будет выше нормы примерно на 3 градуса. Но это не запредельные температуры", - сказал Вильфанд.

"По предварительным расчетам, такая вполне симпатичная, комфортная погода сохранится до конца недели, а дальше, на следующей неделе, велика вероятность того, что понижение произойдет на 2-3 градуса. То есть опять возвращение к норме", - добавил Вильфанд.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Москва
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