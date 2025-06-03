Супержаркая погода прогнозируется на Урале и на юге западной Сибири

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Жаркая погода с температурой на 7 градусов выше нормы прогнозируется в регионах Урала и юга западной Сибири, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Супержаркая погода прогнозируется на Урале и на юге западной Сибири. На Урале в Свердловской, Челябинской и Курганской областях аномально жаркая погода на 7 градусов выше нормы, температура плюс 33 - плюс 35 градусов, очень жаркая погода. А в Сибири в Новосибирской области, Алтайском крае, в Томской, Омской областях тоже аномально жаркая погода длительный период, и пока не видно, чтобы он прекращался. Температура плюс 28 - плюс 32 градуса, но местами до плюс 34 градусов", - сказал Вильфанд.

Очень высокая температура будет на севере Приволжского федерального округа, а именно в Пермском крае, где температуры будут приближаться к 30-градусной отметке. При этом в других районах севера Поволжья после периода сильной жары пришли осадки в виде ливневых дождей, а также ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.

На юге Приволжского федерального округа, а именно в Башкортостане, также прогнозируется сильный и очень сильный дождь, гроза, град, ветер до 26 м/с. Сильные ливни пройдут и в Татарстане.