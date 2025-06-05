Житель Новой Таволжанки ранен в результате удара дрона по машине

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа FPV-дрон атаковал автомобиль, пострадал человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Мужчину с минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением голени глава поселения доставил в Шебекинскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи бригада СМП транспортирует пострадавшего в городскую больницу № 2 Белгорода", - написал Гладков в Telegram.

Атакованный дроном автомобиль посечен осколками, также повреждено остекление в двух частных домах.

Ранее утром Гладков сообщил о последствиях ночных атак на область.

"Сегодня ночью в поселке Хотмыжск (Грайворонский муниципальный округ. - ИФ) в результате сбросов взрывных устройств с БПЛА повреждены два частных дома, забор другого домовладения, три надворные постройки и три автомобиля, один из которых сгорел", - написал он.

В селе Маломихайловка Шебекинского округа от детонации дрона ночью были повреждены два частных дома и надворная постройка.

Всего, по данным губернатора, за минувшие сутки по населенным пунктам Белгородской области были совершены атаки 79 беспилотников и выпущено 75 боеприпасов в ходе 13 обстрелов.

Воздушным атакам ВСУ подверглись 30 населенных пунктов региона. Повреждены 8 частных домов и четыре автомобиля.