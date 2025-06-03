Российский меморандум стал доступен публично лишь после передачи его Украине

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Текст российского меморандума по урегулированию на Украине стал доступен публично только после того, как был передан украинской стороне и состоялось его обсуждение, заявили в Кремле.

"Меморандум сначала в закрытом режиме был передан украинской стороне, состоялось обсуждение. Состоялась также де-факто публикация украинского документа, если вы знаете, который был нам передан, хотя он был опубликован еще до того, как сели за стол переговоров", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Такое решение было принято главой российской переговорной группы после того, как состоялось обсуждение документа.

"Но, действительно, передавался он (документ - ИФ) абсолютно в закрытом режиме, и до этого, как вы знаете, никаких утечек не было", - сказал Песков.