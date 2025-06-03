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В Запорожской области восстанавливают электроснабжение после обстрелов ВСУ

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Энергетики начали подключать жителей Запорожской области к электроснабжению после масштабного блэкаута, вызванного ночным обстрелом со стороны ВСУ, сообщил во вторник губернатор региона Евгений Балицкий.

"Часть потребителей, проживающих в южной части Запорожской области, уже подключена к электроснабжению. На данный момент запитано порядка 20% от общего числа потребителей", - написал Балицкий в своем телеграм-канале.

Он добавил, что работы над восстановлением энергосистемы продолжаются, новых абонентов подключают к электросетям непрерывно.

Балицкий уточнил, что в регионе временно ограничили работу поликлиник на оказание плановой медпомощи. Сами медицинские организации запитаны от резервных источников питания, экстренная и неотложная помощь оказывается в полном объеме.

Электроснабжение Запорожской области было нарушено в ночь на вторник в результате обстрела со стороны ВСУ. Утром во вторник губернатор сообщил, что без электроснабжения остаются более 600 тысяч человек в 457 населенных пунктах.

Под отключение в результате атак дронов в ночь на вторник также попали абоненты в Херсонской области - более 227 тысяч человек, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Евгений Балицкий Владимир Сальдо Запорожская область Херсонская область
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