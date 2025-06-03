Электроснабжение в Херсонской области полностью восстановлено

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Энергетики полностью восстановили подачу электроснабжения жителям Херсонской области, нарушенную атакой украинских беспилотников, сообщил во вторник губернатор региона Владимир Сальдо.

"Все районы Херсонской области запитаны. Электроснабжение восстановлено - все абоненты на линии, в том числе социально значимые объекты", - написал Сальдо в своем телеграм-канале.

Электроснабжение Херсонской области было нарушено после атак дронов в ночь на вторник, без света оставались более 227 тысяч человек.

Также в ночь на вторник в результате обстрела со стороны ВСУ было нарушено электроснабжение Запорожской области. Утром во вторник губернатор области Евгений Балицкий сообщил, что без электроснабжения остаются более 600 тысяч человек в 457 населенных пунктах. Там восстановительные работы еще продолжаются, часть абонентов уже подключена к электросетям.

Для восстановления подачи электроэнергии в Херсонской и Запорожской областях привлекали аварийные бригады из соседних регионов, а также профильных специалистов из Москвы, сообщили ранее в Минэнерго России.