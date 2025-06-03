Матвиенко заявила о необходимости защитить права пользователей маркетплейсов

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Маркетплейсы должны работать по прозрачным правилам, Совет Федерации ждет внесения в парламент поправок о регулировании их деятельности, разработанных Минэкономразвития, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе "Открытого диалога" в палате с главой этого министерства Максимом Решетниковым.

"Также на повестке дня - законодательное регулирование деятельности маркетплейсов. Уже эта тема на слуху у всех, и неслучайно. Важно, чтобы они работали по понятным, прозрачным правилам, а главное - права потребителей были в полной мере защищены. Необходимые изменения уже подготовлены, я знаю, Минэкономразвития. Ждем их внесения в парламент", - сказала она.

По ее словам, эту работу нужно активизировать, продолжать совершенствовать соответствующие законодательные нормы.

"Здесь Совет Федерации настроен на тесное практическое сотрудничество с Минэкономразвития", - отметила спикер.