В Херсонской области 227 тысяч человек остались без электричества после атаки БПЛА

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В Херсонской области более 227 тысяч человек остались без электроснабжения в результате ночной атаки украинских БПЛА, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Всего - 288 населенных пунктов, более 227 тысяч человек и 44 социально значимых объекта", - написал он в Telegram.

По его словам, произошло аварийное отключение высоковольтной линии 150 кВ "Джанкой-Мелитополь". Под отключение попали населенные пункты девяти муниципалитетов региона.

"Энергетики оперативно готовят резервные схемы подачи электричества. Осматриваются линии электропередачи, проверяется оборудование", - заключил губернатор.

Отключение электроснабжения в Херсонской области произошло после атак дронов в ночь на 3 июня. Ранее Сальдо говорил о 100 тысячах отключенных потребителей.

Также в ночь 3 июня в результате обстрела со стороны ВСУ нарушено электроснабжение Запорожской области. Губернатор области Евгений Балицкий сообщил, что без электроснабжения остаются более 600 тысяч человек в 457 населенных пунктах.