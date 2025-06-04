Срок реализации госпрограммы по развитию ОПК продлили до 2036 года

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Правительство продлило до 2036 года срок реализации госпрограммы по развитию оборонно-промышленного комплекса для ее синхронизации с госпрограммой вооружения, сообщает пресс-служба кабинета министров.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

"Продление программы связано с необходимостью синхронизации сроков её (программы развития ОПК - ИФ) реализации со сроками реализации государственной программы вооружения, разрабатываемой по поручению президента на новый 10-летний период", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что основная цель программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса" заключается в "динамичном развитии научно-технического, производственно-технологического, кадрового и интеллектуального потенциала ОПК России, а также наращивании и реализации его конкурентных преимуществ".



