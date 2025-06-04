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Уголовные дела о клевете не будут подлежать прекращению по примирению сторон

Уголовные дела о клевете не будут подлежать прекращению по примирению сторон
Фото: Владислав Шатило/ТАСС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об отнесении уголовных дел о клевете к делам частно-публичного обвинения.

Это означает, что уголовные дела о клевете без отягчающих обстоятельств будут возбуждаться не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя, но не будут подлежать прекращению в связи с примирением сторон, как это возможно по действующему законодательству.

Закон разработан в рамках выполнения поручения президента РФ от 24 октября 2020 года № Пр-1734, которым поддержано предложение Совета безопасности РФ о необходимости, в целях усиления защиты конституционных прав граждан, отнесения клеветы к категории дел частно-публичного обвинения и рекомендовано Верховному суду РФ подготовить законодательную инициативу о внесении соответствующих изменений в уголовно-процессуальное законодательство.

Действующий сейчас частный порядок уголовного преследования предполагает возложение на лицо, пострадавшее от клеветы, бремени доказывания события и других обстоятельств преступления, а также наделение его правом и обязанностью самостоятельно поддерживать обвинение в суде (статья 43 УПК РФ), при этом неявка данного лица без уважительной причины в суд влечет прекращение уголовного дела по реабилитирующему основанию (часть 3 статьи 249 УПК РФ). В случае оправдания подсудимого по уголовному делу частного обвинения суд вправе взыскать процессуальные издержки полностью или частично с лица, по жалобе которого было начато производство по данному делу, а при прекращении дела в связи с примирением сторон обвинения и защиты процессуальные издержки взыскиваются с одной или обеих сторон (часть 9 статьи 132 УПК РФ), тогда как по делам публичного и частно-публичного обвинения в таких случаях процессуальные издержки взыскиваются с лица, в отношении которого прекращается уголовное дело или уголовное преследование, или возмещаются за счет средств федерального бюджета, говорится в пояснительной записке.

Закон направлен на обеспечение надлежащей охраны прав и свобод человека и гражданина и основаны на положениях Конституции РФ, согласно которым указанные права и свободы, в том числе право на защиту чести и доброго имени (часть 1 статьи 23), имеют высшую ценность, признаются, соблюдаются и защищаются государством (статья 2), отмечается в сопроводительных документах.

Совет Федерации
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