Мединский сообщил о готовности РФ провести обмен пленными с Украиной 7-9 июня

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Россия готова начать обмен пленными с Украиной 7-9 июня, согласовываются окончательные цифры, предполагается 1 200 человек с каждой стороны, рассказал глава российской группы переговорщиков Владимир Мединский.

"Сейчас согласовываются окончательные цифры по паритету. Мы предполагаем, что это будет 1200 человек с каждой стороны, и это снова будет самый большой обмен военнопленными. Начать готовы 7, 8, 9 июня. Мы со своей стороны полностью к этому готовы", - сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Он напомнил, что в Стамбуле российская и украинская стороны договорились провести паритетный обмен численностью не менее тысячи человек с каждой стороны, в первую очередь категориями: раненые, тяжелобольные и военнопленные возраста до 25 лет.

Стороны также договорились создать линию связи для оперативного решения вопроса о срочной передаче друг другу тяжелораненых военнопленных вне рамок общих обменов.

Кроме того, Россия предложила в одностороннем порядке передать Украине более 6 тыс. тел погибших военнослужащих ВСУ. "Готовы это тоже начать делать в ближайшие дни", - заявил Мединский.

"Мы понимаем, что у них тоже могут находиться наши тела. Наверное, их намного-намного меньше. Но мы выразили готовность принять, если таковые будут", - добавил он.