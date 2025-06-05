Путин в четверг может обсудить с Мединским перспективы переговоров с Киевом

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин может в четверг отдельно пообщаться со своим помощником Владимиром Мединским, который приедет в Ново-Огарево на заседание Совета по русскому языку, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Разумеется, такая возможность есть", - сказал Песков агентству.

Так он ответил на вопрос, планируется ли в четверг отдельная встреча президента с Мединским для обсуждения дальнейших перспектив переговоров с Украиной.

В четверг Путин проведет заседание Совета по поддержке русского языка и языков народов РФ. Ранее Песков сообщал, что мероприятие пройдёт в смешанном режиме: часть его участников будут общаться с главой государства в формате ВКС. Очно в Ново-Огарево будет присутствовать Мединский и советник президента Елена Ямпольская.

Мединский возглавил российскую делегацию на переговорах с Украиной, которые проходили в Стамбуле 16 мая и 2 июня.