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"РТК-ЦОД" запускает собственного регистратора интернет-доменов в зонах .RU/.РФ

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - АО "Центр хранения данных" (бренд "РТК-ЦОД", "дочка" ПАО "Ростелеком") запускает собственного регистратора интернет-доменов в зонах .RU/.РФ, сообщил журналистам генеральный директор "Технического центра интернет" (входит в кластер "РТК-ЦОД") Алексей Рогдев.

"В компании "РТК-ЦОД" появляется свой регистратор доменов в зоне RU/РФ. Он будет регистрировать домены, в том числе с символами алфавитов языков малых народов России", - сказал Рогдев на площадке конференции ЦИПР-2025.

По его словам, это направление дополнит действующий бизнес компании и позволит оказывать клиентам комплексную услугу.

"Если посмотреть на группу компаний "РТК-ЦОД", у нас есть ЦОДы, в них размещаются стойки, в которых есть сервера, на которых можно разместить ПО. У нас есть публичное облако, есть частные облака, есть гособлако. Соответственно, регистратор - это еще один маленький кирпичик в этой единой экосистеме, которая сможет позволить из одного окна получить максимальное количество услуг. Нашим клиентам ну нужно будет обращаться к другому регистратору, чтобы регистрировать домены, они смогут из одного окна получить все, включая и регистрацию доменов", - пояснил представитель компании.

"РТК-ЦОД" (ООО "Центр хранения данных", ЦХД) - сервис-провайдер IT полного цикла. Сеть компании насчитывает 25 дата-центров на 27 тыс. стоек.

По данным ЕГРЮЛ, "Ростелеком" владеет 55,2% в ЦХД, еще 44,8% принадлежит ООО "Инвестиции в облачные технологии". Ранее последней компанией владел ВТБ, весной 2021 года он снизил долю в этом ООО до 69,4%.

Сейчас планируется проведение IPO"РТК-ЦОД".

Ростелеком РТК-ЦОД Алексей Рогдев
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