Почти 68 тыс. жителей Херсонской области остались без электроснабжения

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Почти 68 тыс. человек в Херсонской области остались без света в ночь на четверг, привел уточненные данные губернатор региона Владимир Сальдо.

"Без света остаются три муниципалитета - Генический, Ивановский и Нижнесерогозский. Это 97 населенных пунктов, 67 980 человек и 29 социально значимых объектов", - написал Сальдо в своем телеграм-канале.

Также отключения зафиксированы в Новотроицком округе, добавил он. Причиной блэкаута стал удар по магистральной трансформаторной подстанции, отметил Сальдо, к восстановительным работам уже приступили.

Губернатор уточнил, что все социальные объекты подключили к резервным источникам питания.

Ранее в среду Сальдо сообщил о том, что регион частично обесточен после аварийного отключения, причины уточняются. Кроме того, он заявил, что ВСУ обстреляли область кассетными боеприпасами, повреждено несколько домов, идет массированная атака беспилотников ВСУ на область.

Отключения электроэнергия на фоне атаки дронов ВСУ также фиксируются в ночь на четверг в населенных пунктах Запорожской области.