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Из-за повреждения путей в Воронежской области задерживается 21 пассажирский поезд

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Из-за повреждения путей на перегоне Евдаково - Сагуны в Воронежской области задерживается 21 пассажирский поезд, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (АО "ФПК, "дочка" ОАО "РЖД") .

На 13:09 по Москве задерживались поезда: №360 Калининград - Адлер, №304 Москва - Сухум, №460 Тамбов - Адлер, №44 Москва - Имеретинский курорт, №62 Москва - Нальчик, №558 Москва - Имеретинский курорт, №278 Санкт-Петербург - Анапа, №156 Москва - Анапа, №50 Санкт-Петербург - Кисловодск, №110 Москва - Анапа, №38 Нижний Новгород - Имеретинский курорт, №255 Анапа - Сосногорск, №525 Новороссийск - Екатеринбург, №101 Адлер - Москва, №3 Кисловодск - Москва, №83 Адлер - Москва, №219 Адлер - Вологда, №35 Адлер - Санкт-Петербург, №293 Анапа - Мурманск, №37 Имеретинский курорт - Нижний Новгород, №109 Анапа - Москва.

Пассажиров поездов, опаздывающих на 4 часа и более, ФПК пообещала обеспечить питанием.

Ранее о повреждении железнодорожного полотна на юге Воронежской области сообщил губернатор Александр Гусев. По данным Юго-Восточной железной дороги, поврежден один путь. Центр общественных связей ФСБ сообщил, что пути повреждены в результате подрыва и есть основания для возбуждения дела по статье о теракте.

РЖД ФПК ФСБ Воронежская область Александр Гусев
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