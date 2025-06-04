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Мединский сообщил о предложениях Киева о начале урегулирования с прекращения огня

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Украинская делегация на переговорах в Стамбуле 2 июня подтвердила свою позицию о начале урегулирования с 30 или 60-дневного перемирия для подготовки последующей встречи лидеров России и Украины, заявил глава российской делегации переговорщиков, помощник президента Владимир Мединский.

"В ходе переговоров они подтвердили свои позиции, которые сводятся к двум пунктам. Первое, начать с тридцати или шестидесятидневного безусловного прекращения огня. Второй пункт - использовать это прекращение огня для подготовки саммита руководителей государств", - сказал он на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

"Мы передали вашу позицию, что встреча на уровне глав государств возможна, однако необходима ее содержательная проработка с выходом на результаты, поскольку главы государств должны не прорабатывать детали договоренности, а утверждать, то есть принимать окончательные решения по заранее подготовленным и согласованным проектам", - добавил Мединский.

По его словам, "на обочине переговоров находился гуманитарный вопрос".

"Мы призывали сосредоточиться на выработке условий мира, а не очередного временного перемирия", - сказал Мединский.

Владимир Мединский Стамбул Украина Владимир Путин
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