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Путин предложил учредить день языков народов России

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил отмечать день языков народов России ежегодно 8 сентября в день рождения советского и российского поэта Расула Гамзатова.

"Предлагаю учредить день языков народов России и отмечать его ежегодно 8 сентября - в день рождения Расула Гамзатова", - сказал он на заседании совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

Путин отметил, что "автор легендарных "Журавлей" (стихи о войне, написанные Гамзатовым, также ставшие песней в переводе на русский язык в исполнении Марка Бернеса - ИФ), он считал родными два языка: аварский, на котором творил, и русский, благодаря которому его произведения обрели мировую славу".

Владимир Путин
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