Правительство выделило более 3 млрд руб. на завершение строительства Ил-114-300

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделило более 3 млрд руб. на дофинансирование строительства первых трех серийных самолетов Ил-114-300.

Средства будут направлены из резервного фонда, сообщила пресс-служба кабмина.

Как уточнялось ранее, конечным получателем допфинансирования будет АО "ГТЛК".

Ил-114-300 - модернизированная версия советского турбовинтового самолета Ил-114. Рассчитан на перевозку до 68 пассажиров. В июне этого года самолет был сертифицирован Росавиацией, что позволяет начать его серийное производство и эксплуатацию. Тогда же был подписан договор между ГТЛК и "2-м Архангельским объединенным авиаотрядом" на поставку до конца года первых трех таких машин.

На данный момент ни один из самолетов не отправлен заказчику. Первый вице-премьер Денис Мантуров анонсировал начало поставок Ил-114-300 с декабря.