Президент России подписал закон о легализации гостевых домов

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о проведении с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027 года эксперимента по легализации гостевых домов.

Документ опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

Эксперимент будет проводиться на территориях Республики Алтай, Дагестана, Крыма, Алтайского, Краснодарского, Приморского, Ставропольского краев, Архангельской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Ленинградской, Ростовской, Херсонской областей, Севастополя, а также в федеральной территории Сириус.

Гостевые дома в этих регионах должны будут войти в специальный реестр - единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей и получить уникальный номер.

Закон вводит понятие гостевого дома - это тип средства размещения, представляющий собой индивидуальный жилой дом или часть индивидуального жилого дома, комнаты в котором используются для предоставления услуг гостевого дома.

Гостевой дом предоставляет места для временного проживания физических лиц, а также иные услуги по обслуживанию проживающих в соответствии с положением о классификации гостевых домов, утвержденным правительством РФ.

Для присвоения индивидуальному жилому дому типа средства размещения "гостевой дом" такой дом должен соответствовать следующим требованиям: размещаться на земельном участке, который отнесен к категории земель населенных пунктов и вид разрешенного использования которого предусматривает индивидуальное жилищное строительство, ведение личного подсобного хозяйства, предусматривает закон.

В отношении индивидуального жилого дома должно отсутствовать решение органов местного самоуправления или суда о сносе самовольной постройки; индивидуальный жилой дом должен принадлежать на праве собственности физическому лицу, при этом сведения о государственном кадастровом учете такого дома и государственной регистрации права собственности на такой дом должны быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Несоответствие требованиям является основанием для отказа во внесении сведений о гостевом доме в единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии, говорится в законе.

Закон устанавливает запрет на предоставление услуг в гостевых домах, сведения о которых не внесены в реестр классифицированных средств размещения. Также запрещается размещение информации о предоставлении услуг гостевого дома без указания его идентификационного номера в реестре классифицированных средств размещения и ссылки в Интернете на запись в реестре.

Закон предусматривает приостановление действия классификации гостевого дома на основании решения уполномоченного органа, до дня устранения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления действия классификации гостевого дома, но не более чем на 30 дней.

Основные положения закона вступают в силу с 1 сентября 2025 года.

Положение об обязательном указании идентификационного номера гостевого дома, а также ссылки в Интернете на запись в реестре классифицированных средств размещения вступает в силу с 1 января 2026 года.

В настоящее время введен запрет на предоставление гостиничных услуг без свидетельства о присвоении гостинице определенной категории. Таким образом, деятельность средств размещения, находящихся в индивидуальных жилых домах, и предоставляемых ими услуг туристам, существенно затруднена.

Вместе с тем, на территории субъектов Российской Федерации - участников предлагаемого эксперимента расположено большое количество таких индивидуальных жилых домов.

Отсутствие регулирования деятельности таких средств размещения негативно влияет на уровень обеспечения защиты прав потребителей, их безопасность, создает правовую неопределенность в вопросе предъявляемых к собственникам таких средств размещения требованиям, приводит к потерям бюджета, говорится в пояснительной записке.

Авторами закона стали заместители председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко и Татьяна Лобач.