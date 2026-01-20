В реестр Росаккредитации включена примерно треть всех гостиничных домов

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - К середине января примерно треть всех гостиничных домов в России или около 5,5 тысяч вошлт в реестр Росаккредитации, ожидается, что большинство войдут в него к началу летнего сезона, сообщает Российский союз туриндустрии.

"Остается значительная часть тех, кто столкнулся с трудностями при вхождении в реестр. Проблемы могут быть связаны с документами, согласием долевых собственников. Есть сложности с землепользованием, так как у нас разные виды территорий, есть разница между земельным участком в границах населенных пунктов и вне их. Любое расхождение в документах не проходит через систему. Все это тормозит процесс, тем не менее Росаккредитация предпринимает в этом направлении шаги, наполнение реестра продолжается. Скорее всего, к началу летнего сезона большинство гостевых домов смогут в него войти", - сказал вице-президент РСТ, гендиректор юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов.

В январе депутат Госдумы Сергей Кривоносов предложил разрешить собственникам регистрировать несколько гостевых домов, это поможет избежать ситуаций, когда владельцы уходят в тень. По действующим правилам в реестр может быть внесен только один гостевой дом от одного заявителя.

"Предложение актуальное, с этой проблемой мы столкнулись с самого начала легализации гостевых домов. Возможность заносить в реестр только один объект изначально противоречит самой идее легализации гостевых домов", - заметил Мохов.

По его словам, инициатива пока не оформлена в виде законопроекта и находится в стадии обсуждения, тем не менее есть все шансы, что решение может быть принято до начала сезона-2026.

С 1 января 2026 года предоставление услуг гостевого дома, не внесенного в реестр классифицированных средств размещения, запрещено на 18 территориях, где проводится эксперимент. Это Республика Алтай и Алтайский край, Дагестан, Крым, Краснодарский, Приморский, Ставропольский край, Архангельская, Владимирская, Ивановская, Иркутская, Калининградская, Ленинградская, Ростовская, Херсонская области, Кемеровская область - Кузбасс и город Севастополь, а также федеральная территория "Сириус".

С 1 сентября к числу участников присоединятся Адыгея, Бурятия, Астраханская и Нижегородская области. Таким образом, эксперимент охватит 21 регион и федеральную территорию "Сириус".

По оценке Минэкономразвития, эксперимент может охватить до 10 тысяч объектов. Всего в стране около 15 тысяч таких средств размещения.