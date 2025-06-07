Минобороны РФ сообщило об ударах по ВСУ в Сумской области

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Войска группировки "Север" за сутки нанесли удары по вооруженным силам Украины в районах восьми населенных пунктов Сумской области, сообщило министерство обороны РФ в субботу.

"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники тяжелой механизированной, трех механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Угроеды, Иволжанское, Малая Корчаковка, Радянское, Хотень, Ястребиное, Юнаковка и Садки Сумской области", - сказано в его сообщении.

По данным ведомства, группировки "Запад", "Южная", "Центр" улучшили позиции, "Восток" - продвигается вглубь обороны ВСУ.

В боях, которые ведут войска группировки "Север", потери ВСУ за сутки составили свыше 230 военных, боевая бронированная машина, шесть автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ и два склада боеприпасов, говорится в сводке.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малеевка, Нижнее Солёное, Ковшаровка, Ольговка, Московка, Купянск Харьковской области, Волчий Яр, Кировск и Ямполь Донецкой Народной Республики", - сообщает Минобороны.

Здесь ВСУ потеряли более 225 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV, 21 автомобиль и артиллерийское орудие. Уничтожены пять станций РЭБ, РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и шесть складов боеприпасов.

Войска "Южной" группировки улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Клебан-Бык, Заря, Северск, Часов Яр и Константиновка (ДНР). Противник потерял до 190 военных, четыре автомобиля и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ "Нота" и три склада боеприпасов, информирует военное ведомство.

Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Сергеевка, Новониколаевка, Алексеевка, Удачное и Новосергеевка (ДНР).

На этом участке потери противника составили более 515 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины "Казак", восемь пикапов, пять артиллерийских орудий, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-32, говорится в сводке.

Войска группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Комар (ДНР), Гуляйполе и Малиновка Запорожской области. ВСУ потеряли до 205 военных, четыре боевые бронированные машины, десять автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ и склад материальных средств, сказано в сообщении.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Ильинка Днепропетровской области, Казацкое, Камышаны и Антоновка Херсонской области. Противник потерял до 100 военнослужащих, восемь автомобилей, артиллерийское орудие, шесть станций радиоэлектронной борьбы, станцию радиоэлектронной разведки "Пластун" и два склада боеприпасов", - сказали в Минобороны РФ.