Поиск

Минобороны РФ сообщило об ударах по ВСУ в Сумской области

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Войска группировки "Север" за сутки нанесли удары по вооруженным силам Украины в районах восьми населенных пунктов Сумской области, сообщило министерство обороны РФ в субботу.

"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники тяжелой механизированной, трех механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Угроеды, Иволжанское, Малая Корчаковка, Радянское, Хотень, Ястребиное, Юнаковка и Садки Сумской области", - сказано в его сообщении.

По данным ведомства, группировки "Запад", "Южная", "Центр" улучшили позиции, "Восток" - продвигается вглубь обороны ВСУ.

В боях, которые ведут войска группировки "Север", потери ВСУ за сутки составили свыше 230 военных, боевая бронированная машина, шесть автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ и два склада боеприпасов, говорится в сводке.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малеевка, Нижнее Солёное, Ковшаровка, Ольговка, Московка, Купянск Харьковской области, Волчий Яр, Кировск и Ямполь Донецкой Народной Республики", - сообщает Минобороны.

Здесь ВСУ потеряли более 225 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV, 21 автомобиль и артиллерийское орудие. Уничтожены пять станций РЭБ, РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и шесть складов боеприпасов.

Войска "Южной" группировки улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Клебан-Бык, Заря, Северск, Часов Яр и Константиновка (ДНР). Противник потерял до 190 военных, четыре автомобиля и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ "Нота" и три склада боеприпасов, информирует военное ведомство.

Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Сергеевка, Новониколаевка, Алексеевка, Удачное и Новосергеевка (ДНР).

На этом участке потери противника составили более 515 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины "Казак", восемь пикапов, пять артиллерийских орудий, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-32, говорится в сводке.

Войска группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Комар (ДНР), Гуляйполе и Малиновка Запорожской области. ВСУ потеряли до 205 военных, четыре боевые бронированные машины, десять автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ и склад материальных средств, сказано в сообщении.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Ильинка Днепропетровской области, Казацкое, Камышаны и Антоновка Херсонской области. Противник потерял до 100 военнослужащих, восемь автомобилей, артиллерийское орудие, шесть станций радиоэлектронной борьбы, станцию радиоэлектронной разведки "Пластун" и два склада боеприпасов", - сказали в Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 07 июня 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина Сумская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Мединский заявил, что Украина перенесла приемку тел погибших и обмен пленными

Мединский заявил, что Украина перенесла приемку тел погибших и обмен пленными

Путин подписал закон о штрафах до 500 тыс. рублей за продажу детям энергетиков

Президент России подписал закон о легализации гостевых домов

Президент России подписал закон о легализации гостевых домов

Силы ПВО с вечера пятницы уничтожили 25 дронов над Курской областью

Российские военные нейтрализовали 36 беспилотников ВСУ за ночь

Погода на юге России будет способствовать прогреву воды в Черном море

Погода на юге России будет способствовать прогреву воды в Черном море

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации с 14:30 пятницы 82 дронов ВСУ

Что произошло за день: пятница, 6 июня

Суд арестовал на два месяца редактора URA.RU Аллаярова

Суд арестовал на два месяца редактора URA.RU Аллаярова

Мерц после переговоров с Трампом выразил уверенность, что США не выйдут из НАТО

Мерц после переговоров с Трампом выразил уверенность, что США не выйдут из НАТО
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6504 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области36 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе417 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2288 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });