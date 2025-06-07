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Рефрижераторы с телами погибших военных для передачи Украине находятся под Брянском

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Рефрижераторы с телами военных, которые российская сторона готова передать украинской в рамках достигнутых в Стамбуле договоренностей, в настоящее время находятся в Брянской области, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Рефрижераторы - в Брянской области", - сказал собеседник агентства.

Ранее в субботу руководитель российской группы на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский сообщил, что Россия приступила к исполнению достигнутых с украинскими представителями договоренностей, в том числе по передаче Украине 6 тыс. тел военнослужащих ВСУ по инициативе РФ в рамках гуманитарной акции. По его словам, 1 212 тел уже доставлены в район обмена, "остальные на подходе".

Вместе с тем, Мединский сообщил, что украинская сторона перенесла на неопределенный срок приемку тел и обмен военнослужащими, который должен был состоятся также согласно договоренностям, достигнутым в Стамбуле.

Брянская область Владимир Мединский
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