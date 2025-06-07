Мединский заявил, что Украина перенесла приемку тел погибших и обмен пленными

Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Россия 6 июня приступила к реализации передачи Украине более шести тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ и обмену военнопленными, но Киев неожиданно перенес на неопределенный срок и приемку тел, и обмен пленными, сообщил глава российской группы переговорщиков Владимир Мединский.

"Российская сторона в точном соответствии со Стамбульскими договоренностями 6 июня приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более 6 тыс. тел погибших военнослужащих ВСУ, а также по обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными и военнопленными младше 25 лет. Первая партия замороженных тел солдат ВСУ в количестве 1212 уже прибыла в рефрижераторах в район обмена. Остальные на подходе", - написал Мединский на своей странице в телеграм-канале.

"Кроме того, Украине передан первый список из 640 военнопленных, категорий "раненые, тяжелобольные и молодежь" с тем, чтобы начать обмен", - отмечает он.

"Призываем Киев четко соблюдать график и все достигнутые договоренности, немедленно приступить к обмену", - подчеркивает Мединский.

По словам главы российской группы переговорщиков, контактная группа Минобороны РФ находится на границе с Украиной. Группа переговорщиков от украинской стороны "почему-то даже не прибыла на место обмена", заявляет он.

Причины называются разные, и довольно странные, добавил Мединский.

"Пусть, как мы договорились, по 1200 солдат и офицеров с каждой стороны получат шанс вернуться домой", - написал Мединский.

"Призываем, наконец, забрать тела 6000 солдат и офицеров ВСУ, чтобы семьи могли их по-человечески предать земле", - подчеркивает глава российской группы переговорщиков.

Мединский отмечает, что российская сторона на месте, "мы в полной готовности к работе".

"Международные ТВ-каналы, информагентства и корреспонденты могут приехать и убедиться лично, что все так и есть", - добавил он.