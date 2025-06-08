Что случилось этой ночью: воскресенье, 8 июня

Покушение на сенатора в Боготе, атака БПЛА на Московский регион, поиск замены SpaceX Илона Маска

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Колумбии произошло нападение на сенатора и кандидата в президенты страны Мигеля Урибе. Он получил ранение в голову во время выступления на предвыборном митинге в Боготе. Нападавший задержан, о его мотивах не сообщается.

- Пентагон и NASA обратились к конкурентам SpaceX Илона Маска с просьбой ускорить разработку альтернативных космических аппаратов и ракет. По данным The Washington Post, запросы получили RocketLab, Stoke Space и Blue Origin Джеффа Безоса.

- Силы ПВО нейтрализовали девять украинских БПЛА, атаковавших Московский регион, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В аэропортах Внуково и Домодедово были введены временные ограничения на полеты.

- В Тульской области в результате падения БПЛА произошло возгорание на новомосковском "Азоте". Горение ликвидировали, превышения допустимого уровня загрязняющих веществ зафиксировано не было. Пострадали два человека.

- Дональд Трамп подписал меморандум о призыве 2 тыс. нацгвардейцев для пресечения беспорядков, вызванных действиями властей в отношении нелегальных мигрантов.

- Экс-чемпион WBO в первом полусреднем весе россиянин Руслан Проводников одержал победу над мексиканцем Хосе Луисом Кастильо в поединке в Красноярске.