Поиск

Что случилось этой ночью: воскресенье, 8 июня

Покушение на сенатора в Боготе, атака БПЛА на Московский регион, поиск замены SpaceX Илона Маска

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Колумбии произошло нападение на сенатора и кандидата в президенты страны Мигеля Урибе. Он получил ранение в голову во время выступления на предвыборном митинге в Боготе. Нападавший задержан, о его мотивах не сообщается.

- Пентагон и NASA обратились к конкурентам SpaceX Илона Маска с просьбой ускорить разработку альтернативных космических аппаратов и ракет. По данным The Washington Post, запросы получили RocketLab, Stoke Space и Blue Origin Джеффа Безоса.

- Силы ПВО нейтрализовали девять украинских БПЛА, атаковавших Московский регион, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В аэропортах Внуково и Домодедово были введены временные ограничения на полеты.

- В Тульской области в результате падения БПЛА произошло возгорание на новомосковском "Азоте". Горение ликвидировали, превышения допустимого уровня загрязняющих веществ зафиксировано не было. Пострадали два человека.

- Дональд Трамп подписал меморандум о призыве 2 тыс. нацгвардейцев для пресечения беспорядков, вызванных действиями властей в отношении нелегальных мигрантов.

- Экс-чемпион WBO в первом полусреднем весе россиянин Руслан Проводников одержал победу над мексиканцем Хосе Луисом Кастильо в поединке в Красноярске.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Колумбийский сенатор получил огнестрельное ранение на предвыборном митинге в Боготе

Колумбийский сенатор получил огнестрельное ранение на предвыборном митинге в Боготе

Американская администрация ищет замену космической компании SpaceX Илона Маска

Американская администрация ищет замену космической компании SpaceX Илона Маска

Трамп считает, что его дружбе с Маском пришел конец

Трамп считает, что его дружбе с Маском пришел конец

Экс-президент Киргизии Атамбаев выразил готовность предстать перед судом в Гааге

В Думе заявили, что Мерц, поддерживая Зеленского, втягивает Германию в конфликт с РФ

В Думе заявили, что Мерц, поддерживая Зеленского, втягивает Германию в конфликт с РФ

Мединский заявил, что Украина перенесла приемку тел погибших и обмен пленными

Мединский заявил, что Украина перенесла приемку тел погибших и обмен пленными

Что случилось этой ночью: суббота, 7 июня

Американо-китайские торговые переговоры запланированы на понедельник в Лондоне

Американо-китайские торговые переговоры запланированы на понедельник в Лондоне

Трамп интересовался, связано ли поведение Маска с употреблением наркотиков

Трамп подписал указы для развития беспилотной авиации в США

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6516 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области36 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе417 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2288 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });