Дрон атаковал грузовой автомобиль на хуторе в Белгородской области

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате удара украинским FPV-дроном по грузовому автомобилю на хуторе Церковный ранен водитель.

Пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой и множественными осколочными ранениями доставили в Краснооктябрьскую участковую больницу.

Транспортное средство получило повреждения, написал Гладков в своем телеграм-канале в воскресенье.

Позже губернатор сообщил, что в двух муниципалитетах Белгородской области дроны атаковали автомобили и постройки.

"Ночью и рано утром от ударов дронов в городе Шебекино и селе Маломихайловка повреждены по одному автомобилю, в селе Вознесеновка - три транспортных средства, два частных дома и надворная постройка, в селе Муром -два частных домовладения", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Кроме того, минувшей ночью в селе Новоалександровка Борисовского района в результате атаки FPV-дрона повреждено частное домовладение.