Пять человек пострадали при ударе дронов ВСУ по парковке под Белгородом

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаках украинских дронов в Белгородском районе, есть пострадавшие.

"Дважды беспилотники ВСУ ударили по парковке коммерческого объекта в селе Никольское Белгородского района. Пострадали пять человек, среди них двое бойцов самообороны и один из подразделения "Орлан", которые в момент повторной атаки оказывали помощь гражданским лицам", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Троим мужчинам сотрудники скорой оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации они отказались. Двое пострадавших проходят обследование в городской больнице №2 Белгорода.

Кроме того, по данным Гладкова, от детонации загорелся легковой автомобиль - пожарными расчетами огонь ликвидирован. Осколками посечены четыре транспортных средства. В здании повреждены кровля, фасад и остекление.