Несколько районов Курской области обесточены в результате ударов ВСУ

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - ВСУ нанесли удар по подстанции "Рыльск" в Курской области, в результате чего несколько районов региона остались без света, сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн.

"Вражеский удар пришелся по подстанции 110 кВ "Рыльск". Из-за нарушения работы без электричества остался Рыльский район, частично Глушковский и Кореневский - муниципалитеты также запитаны от этой подстанции", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Подачу электричества возобновят, как только позволит оперативная обстановка, добавил врио губернатора.