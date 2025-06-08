Два человека ранены после атаки украинских БПЛА в белгородском поселке

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Два мирных жителя пострадали при атаке беспилотников ВСУ в Краснояружском районе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В поселке Красная Яруга в результате атаки беспилотника ранены двое мужчин", - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.

Гладков уточнил, что одного пострадавших в тяжелом состоянии с травматической ампутацией ноги и множественными слепыми осколочными ранениями доставили в Ракитянскую ЦРБ. В настоящее время ему проводят операцию.

Второй пострадавший, сотрудник администрации, самостоятельно обратился в больницу с осколочным ранением лица и шеи.

Кроме того, беспилотник повредил три легковых автомобиля, добавил губернатор.